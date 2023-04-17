تكامل المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة

كتب فادي البرغوثي: ظهر في الشارع الفلسطيني وبالتحديد في الأيام السابقة ما يمثل الشكل الأمثل للنضال المطلوب، ومع سؤال ماذا نريد في هذه المرحلة بالضبط؟

طبعا هذا كان نتيجة ان الكل الفلسطيني أصبح يدرك تماما ما أفضت اليه عملية السلام المزعومة والتي استغلتها دولة الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا الهدوء الحاصل من الشعب الفلسطيني لممارسة استيطان صامت يتيح لها إحداث تغييرات جذرية على الأرض، وفرض وقائع جديدة تمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، وإقامة نظام فصل عنصري.

لقد قامت دولة الاحتلال من خلال هذه الإجراءات بقتل اي فرصة لإقامة سلام ولا استطيع ان اقول انه عادل كون الشعب الفلسطيني دفع أكثر مما دفعته دولة الاحتلال بالأصل من تنازلات من أجل حل تاريخي، أنا شخصيا ارفضه نتيجة انه ظالم، فهو لم يساوي بين الاحتلال والشعب الذي وقع عليه، بل ينصف الاحتلال على حساب شعبنا المظلوم تاريخيا والذي تشرد بفعل نظام هذا الاحتلال.



لكن هذه المعادلة كانت عند البعض وجهة نظر سمّيت في حينه" إنقاذ ما يمكن إنقاذه" أو انه لا بديل عملي في ظل الواقع عن عملية السلام التي كان مبررها طبيعة التغيرات الدولية في حينه وبما أن السلام الذي كان بديلا عن مرحلة الصراع قد فشل كان لا بد من ان تصبح العودة إلى المعادلة الأساسية في الصراع ما بين الاحتلال والشعب المحتل والذي يجب أن يسير في نهج وأسلوب النضال والكفاح الوطني الفلسطيني كظاهرة طبيعية تحاكي المرحلة الجديدة وتضع إجابات واضحة للاحتلال.

ونتيجة لذلك وقع جدل واسع عن طريقة النهج والأسلوب النضالي الذي يجب أن نختاره في المرحلة الجديدة التي عبرت عنها سابقا، فالبعض قال ان نختار المقاومة الشعبية على نسق تجربة الانتفاضة الأولى باستغلال طاقات الشعب الفلسطيني جميعها وفضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي، والبعض يقول ان خيارنا للرد على الاحتلال الاسرائيلي هو نهج المقاومة المسلحة كطريق وحيد وبين هذا الفريق وذاك فإن الاتفاق بينهما يكمن في ان مرحلة السلام ولت وان النضال هو السبيل الوحيد والمتبقي للشعب الفلسطيني.



في اعتقادي المتواضع ونتيجة للتجربة العملية فإن الطريقة الانجح هي بالجمع ما بين الأسلوبين ضمن عملية تكاملية فلا المقاومة الشعبية بديلا عن المسلحة والعكس صحيح، فعندما نمعن النظر فيما يحدث نعرف ان كلا الاسلوبين هما طريقين يصبان في نفس النهج وان ترك أحدهما يمثل خللا في معادلة القوة الفلسطينية الناشئة في الفترة الأخيرة.

لقد صاغ الشعب الفلسطيني عبر تجاربه المتعددة أساليب نضال تحاكي طبيعة المرحلة التي يمر فيها بأسلوب متجدد وواعي وحضاري بحيث انه حرم الاحتلال من الانتصار عليه في معادلة عدم تمكن الاحتلال من حسم الصراع وبقاءه في حالة اشتباك مستمر ولم يستطع طوال هذه الفترة الطويلة ان يلتقط أنفاسه إلا في فترة عملية السلام.

ان هذه المرحلة لا تختلف عمليا عن المراحل السابقة فمن يلاحظ صمود الناس في الأقصى في الفترة الأخيرة يعرف انها كانت محرك أساسي في إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان أو العمليات البطولية في الضفة، فما حدث في الأقصى مثل المقاومة الشعبية بـ أبهى تجلياتها وأعطى للمقاومة المساحة أو الصاروخية مبرر قوي لتعزيز اسلوبها من جهة وتعزيز ضرباتها الموجهة إلى قلب العدو مما يمكننا أن نقول انها مثلت دفعة أمامية للنضال المسلح، فصمود الناس ورفضهم تفريغ الأقصى واعتكافهم كان هو شرارة النصر المؤقت الحالي للمقاومة.

وفي وضع مشابه، فإن هذه المعادلة هي من منعت الاحتلال من السيطرة على الخان الأحمر، فصمود الناس في بطن الهوى والشيخ جراح وسلواد والقدس وغيرها هو الأساس، لأن الصمود هو أحد ركائز المقاومة الشعبية والتي تعزز أشكال المقاومة الأخرى، وبتعبير آخر، فان صمود المعتكفين في الأقصى وفي الشيخ جراح وعدم رضوخهم لقرار الاحتلال أعطى دفعة قوية للمقاومة المسلحة التي كانت حضورها، ولولا صمود الناس لكانت المقاومة المسلحة مهما كانت قوتها وتأثيرها ضعيفة، ولنجحت دولة الاحتلال الإسرائيلي لما ترمي إليه من تفريغ القدس وتهويدها وتقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا.

وهذه النتيجة يمكن التأكيد عليها من زاوية أخرى، فماذا لو كان المعتكفين في الاقصى والشيخ جراح وسلواد دون سند المقاومة المسلحة في الضفة وغزة ولبنان، فالنتيجة ستكون استفراد الاحتلال بالناس الصامدة وكان قد نجح أيضا في تحقيق هدفه في تفريغ القدس وتهويدها

ان الاسلوب المتبع الحالي هو الأسلوب المتكامل ما بين المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة، وهو الأسلوب الأنجع حاليا في هذه المرحلة التي تستطيع فيه كل الساحات دون استثناء التعبير عن قدرتها وفعلها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في عملية تكاملية فرضتها المرحلة استجابة لمتطلباتها الحالية.