الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإسبانيا يقدمون 26 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة

رام الله - وطن: قدم الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإسبانيا 26.3 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية من خلال البرنامج الوطني للتحويلات النقدية لصالح 106596 أسرة فلسطينية .

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان وصل وطن نسخة عنه انه يقوم بدعم وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير المخصصات الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر ضعفًا في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال برنامج التحويلات النقدية.

وتاعب "بالنسبة لهذه الدفعة، زاد الاتحاد الأوروبي مساهمته المالية المعتادة بأكثر من الضعف، حيث قدم 26.3 مليون يورو، دفعت منها فرنسا 8 ملايين يورو وإسبانيا 1.5 مليون يورو. تم توفير التمويل الأوروبي من خلال آلية بيغاس التي تدفع المخصصات الاجتماعية الى 70108 عائلة يتم تدقيقها من قبل مدققي بيغاس لضمان أحقيتهم بالاستفادة من هذه المخصصات، حيث يتم إجراء العديد من الفحوصات المستقلة والخارجية قبل وبعد الصرف الأوروبي. أما العائلات الـ 36488 المتبقية فيتم تغطيتها من موازنة السلطة الفلسطينية."

وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، أن "الحماية الاجتماعية هي أولوية وحق أساسي من حقوق الإنسان يجب الحفاظ عليه وحمايته من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم. في فلسطين، ساعد شركاء التنمية الأوروبيون السلطة الفلسطينية في إنشاء نظام الحماية الاجتماعية الخاص بها الذي يتضمن برنامج التحويلات النقدية لدعم الأشد فقرا والأكثر ضعفا. يواجه هذا البرنامج حاليا تحديات غير مسبوقة بسبب الأزمة المالية المزمنة للسلطة الفلسطينية. إن هذه المساهمة، التي تشترك في تمويلها إسبانيا وفرنسا، تؤكد مرة أخرى التزامنا الأوروبي المشترك تجاه الشعب الفلسطيني بينما لا نزال ندعو إلى صرف المخصصات الاجتماعية بشكل دوري ومستمر من خلال هذا البرنامج"

وقال رئيس التعاون الفرنسي، غيوم روبرت: "في هذه الأوقات الصعبة، تفخر فرنسا بدعم الحكومة الفلسطينية في تلبية احتياجات سكانها من خلال المخصصات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً. بمساعدة مساهمتنا، ستتلقى العديد من الأسر الفلسطينية الفقيرة والضعيفة الدعم الذي تشتد الحاجة إليه من وزارة التنمية الاجتماعية. إن هذا الدعم أساسي للمساعدة في الحد من الفقر والتخفيف من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين."

كما قال رئيس التعاون الإسباني، فينتورا رودريغيز غارسيا "لسنوات عديدة، تقدم إسبانيا دعمًا موثوقًا يمكن التنبؤ به للحكومة الفلسطينية من أجل تقديم الخدمات العامة الأساسية للسكان الفلسطينيين والقيام بدورها والمساهمة في الحد من الفقر متعدد الأبعاد. ويتركز دعمنا هذا العام على "الوفاء بالاحتياجات العاجلة للأسر الأكثر ضعفًا التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية لتلقي المساعدة الاجتماعية".

يذكر انه منذ عام 2008، يتم توجيه معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية من خلال آلية الدعم المالي المباشر بيغاس، ودعم عملية إصلاح السلطة الفلسطينية ومختلف خطط التنمية الوطنية، حاليًا خطة التنمية الوطنية (NDP) 2021-2023. تدعم آلية بيغاس النفقات المتكررة للسلطة الفلسطينية، وخاصة رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، والعلاوات الاجتماعية المدفوعة من خلال برنامج التحويلات النقدية وجزء من تكاليف التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية. منذ شباط 2008، تم إنفاق أكثر من 3 مليارات يورو من خلال بيغاس من قبل المفوضية الأوروبية والعديد من شركاء التنمية، وخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. إن الاستراتيجية الأوروبية المشتركة 2021-2024 لدعم فلسطين هي أساس تنفيذ التعاون الإنمائي الأوروبي وتوفر استجابة أوروبية مشتركة لأولويات خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك دعم الإصلاحات الرئيسية والبرامج التي تنفذها الوزارات الرئيسية استعدادًا لإقامة الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة من خلال الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى.