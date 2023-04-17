م.هشام العُمري: الشركة ترفع من مساهماتها ومسؤولياتها المجتمعية خلال شهر رمضان

وطن: أكد رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام م.هشام العُمري أن الشركة رفعت من مساهماتها ومسؤولياتها المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال إضاءة المسجد الأقصى المبارك، وتنفيذ حملة 'رمضان الخير' التي استهدفت عدد من الأسر المتعففة، بالإضافة إلى نجاح الشركة في انتزاع قرار من سلطة الخدمات الإسرائيلية يقضي بتخفيض سعر تعرفة الكهرباء لمشتركي القدس.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة في بيانٍ صدر عنه وصل وطن نسخة عنه اليوم الاثنين، أن الشركة تتكفل خلال شهر رمضان بإضاءة المسجد الأقصى المبارك بشكل سنوي ومنذ قديم الزمان، وأن هذا الاجراء سيستمر حتى خلال الأعوام القادمة، في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الشركة اتجاه دور العبادة، تحديداً بالمسجد الأقصى المبارك.

وفي القدس ايضًا، بين المهندس هشام العُمري، أن الشركة ممثلةً بمجلس إدارتها والإدارة التنفيذية والطواقم الفنية والقانونية نجحت في انتزاع قرار من سلطة الخدمات الإسرائيلية يقضي بتخفيض تعرفة الكهرباء لمشتركي القدس بنحو 6%، حيث تزامن هذا الإنجاز مع انخفاض لأسعار الكهرباء في كافة مناطق امتياز الشركة بنسبة 2.4% إلى 3.24%، وهو ما لمسه المشتركون في استهلاك شهر رمضان، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.

ووجه السيد رئيس مجلس الإدارة تقديره لطواقم العلاقات العامة التي نجحت في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسرة المتعففة وميسورة الحال، خلال توزيعها للطرود الغذائية، في سياق حملة 'رمضان الخير' التي تطلقها الشركة في كل عام، وإلى الطواقم الإعلامية التي واصلت تنفيذ الحملات الإعلامية ونشر الرزمانة الرمضانية طيلة أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الطواقم الفنية التي استطاعت الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي الأخير، وواصلت الليل بالنهار لضمان وجود الكهرباء في كل وقت، وكل ظرف.

كما وجه المهندس هشام العُمري، وباسم كافة العاملين في الشركة، بالتهاني والتبريكات لعموم شعبنا الفلسطيني بمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد، وللطوائف المسيحية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، راجين الله أن يُعيد علينا هذه المناسبات الدينية بالخير والسلامة، وأن يمنّ علينا بدوام التآخي وبموفر الصحة والعافية.