حزب الشعب يدعو للالتفاف حول الأسرى في سجون الاحتلال واسنادهم ويطالب المنظمات الدولية بالتدخل لحمايتهم

رام الله - وطن: دعا حزب الشعب جماهير شعبنا إلى أوسع التفاف حول الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الصهيوني وتعزيز كل أشكال الكفاح والدعم لاستنادهم في مواجهة السجن والسجان، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال حزب الشعب في بيان وصل وطن نسخة عنه بمناسبة يوم الأسير، أن ما يقارب 5000 اسيرة وأسير فلسطيني يقبعون خلف القضبان في ظروف اعتقاليه صعبة وخطيرة، ويتعرضون لكل أشكال التعذيب والحرمان من أبسط الحقوق الانسانية، التي تجاوزت وانتهكت بشكل جسيم الأعراف والمواثيق الدولية كافة، وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي، و"اتفاقية جنيف الرابعة"، ومبادئ حقوق الإنسان، و"النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وجاء في البيان: إن دولة الاحتلال مستمرة في اختراق القانون الدولي الإنساني باعتقالها للأطفال حيث يقبع في سجونها ما يقارب 180 طفلا في ظروف اعتقاليه قاسية في ظل صمت دولي مريب ومدان، داعيا المنظمات الدولية والحقوقية للقيام بواجبها تجاههم.

وتابع الحزب انه منذ الاحتلال الإسرائيلي سقط 236 شهيدا في سجون الاحتلال، كان ذلك بالقتل المباشر او الاهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى استمرار جريمة احتجاز 12 جثمانا لشهداء استشهدوا داخل الأسر، واحتجاز 31 أسيرة في ظروف اعتقاليه صعبة، وما تعانيه الأسيرة الجريمة اسراء الجعابيص إلا نموذجا حيا على قمع الاحتلال بحق اسيراتنا في سجون الاحتلال. وطالب الحزب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والصليب الاحمر الدولي بالتدخل الفوري من أجل إلزام دولة الاحتلال بالإفراج عنهم باعتبارهم أسرى حرب.

وأضاف الحزب انه "رغم كل جرائم وممارسات أجهزة سلطات الاحتلال القمعية وإدارة سجونها وبتعليمات من حكومتها الارهابية، فإن أسيراتنا وأسرانا الأبطال يثبتون للعالم أجمع بأنهم أقوى من السجن والسجان وسيظلون شوكة في حلق الجلاد والاحتلال، ومدارس ثورية تقود النضال حتى التحرير والعودة.

وفي الختام وجه الحزب تحياته الحارة لأسيراتنا وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، معاهدهم على الوفاء للأهداف التي ضحوا وأسروا من أجلها والمضي قدما من أجل الإفراج عنهم.