مظاهرة في أمريكا تنديداً باعتداءات الاحتلال

وطن: نظمت الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، مظاهرة أمام مقر قنصلية الاحتلال الإسرائيلية في مدينة هيوستن بولاية تكساس، تنديداً باعتداءات الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والمصلين في الأقصى.

وشارك في المظاهرة المرشح للكونغرس عن الدائرة السابعة برفيز اغوان، ومؤسسات ومنظمات أمريكية.

وأكد رئيس المجلس الفلسطيني الأمريكي كمال خليل، أن هذه المظاهرة تأتي للتأكيد على أهمية دور الجالية في فضح ممارسات الاحتلال، وسرد رواية الحق الفلسطيني، ورفع الوعي لدى المواطن الأمريكي الناخب ودافع الضرائب.

وأضاف خليل، أن العمل في الساحة الأمريكية له أهمية كبرى للتأثير في صناع القرار، حتى لا تكون القضية الفلسطينية مجرد مسألة علاقات خارجية للحكومة الأمريكية، بل موضوعا داخليا بامتياز للسياسيين والمنتخبين.

وبلغت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية والقدس خلال شهر مارس/آذار الماضي، 2927 انتهاكاً.