الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة
17.04.2023 09:42 AM
وطن: شنت قوات الاحتلال اليوم الاثنين حملة اعتقالات طالت 12 مواطنا بعد دهم منازلهم والعبث بمحتوياتهم عرف منهم:
١. أحمد أبو سطحة- البيرة
٢. موسى المفتش- رام الله
٣. المحرر منذر عاشور- طولكرم
٤. زين صايل عيسى- بيت لحم
٥. يحيى محمد الريماوي- بيت ريما غرب رام الله
٦. أحمد صقر- مخيم عايدة شمال بيت لحم
٧. قصي ملش- مخيم عايدة
٨. حازم الشرحة- دورا جنوب الخليل
٩. حمزة العرب- دورا
١٠. المحرر الشيخ نضال دغلس- عصيرة شمال نابلس
١١. محمد شاهين- القدس
١٢. محمد حجازي- القدس