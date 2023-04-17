الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال اليوم الاثنين حملة اعتقالات طالت عدد من المواطنين .

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد شاهين ومحمد مازن حجازي من منزليهما في حارة السعدية بالقدس.

وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حازم الشرحة، وحمزة العرب من دورا جنوب الخليل، رافقها اقتحام الاحتلال لبلدة صوريف ومداهمات دون أن تبليغ عن اعتقالات.

ومن نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر نضال دغلس بعد اقتحام منزله في بلدة عصيرة الشمالية.

وشملت الاعتقالات الأسير المحرر منذر عاشور عقب اقتحام منزله، الكائن في ضاحية ارتاح بطولكرم.

كما واعتقلت قوات الاحتلال زين صايل عيسى (25 عاما)من بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه في البلدة القديمة وتفتيشه، وهو لاعب كرة قدم في صفوف نادي هلال اريحا.