برشلونة يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي مع خيتافي

وطن: واصل فريق برشلونة نزيف النقاط بالتعادل السلبي للمباراة الثانية على التوالي، خلال مواجهة خيتافي مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".

وكان برشلونة قد تعادل سلبيًا في الجولة الماضية ضد جيرونا.

وبتعادل اليوم يرفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب "الليجا"، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 31 نقطة بالمركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى، انتصر جيرونا على إلتشي بهدفين دون مقابل، سجلهما كل من فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة 45، وأوريول روميو بالدقيقة 70.