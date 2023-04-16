مقتل اثنين من أسرة وزير المعادن السوداني بقصف على منزله

وطن: أعلن وزير المعادن السوداني محمد بشير نمو، اليوم الأحد، عن مقتل اثنين من أفراد أسرته واثنين من أفراد حمايته وشخص خامس بسقوط قذيفتين على منزله في الخرطوم.

وقال الوزير في منشور على موقع "فيسبوك":" سقطت قذيفتين متتابعتين لمدفع آربجى في منزلي بمدينة الخرطوم بحري في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى استشهاد إثنين من أفراد أسرتي و3 اخرون بينهم اثنين من الحراسات الشخصية أثناء تواجدهم بأحد غرف المنزل".

(المصدر- سكاي نيوز)