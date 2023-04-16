تظاهرة ضد مخطط احتلالي يستهدف أراضي مجدل شمس

وطن: تظاهر العشرات من أبناء قرية مجدل شمس في الداخل المحتل، اليوم الأحد، أمام بناية المجلس "المحلي" ضد الخارطة الهيكلية الجديدة، والتي تصادر مئات الدونمات من أراضي وقف القرية لصالح ما تسمى "دائرة أملاك الغائبين" بادعاء أنها "أراض للدولة"، في حين أنها ملك للأهالي منذ مئات السنين.

وتوجه الأهالي للتظاهر أيضا أمام مكاتب لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال، والاعتراض على القرار.

وأكد الناشط الاجتماعي، رامز رباح، أنه "منذ حوالي 20 عاما تعمل لجنة الوقف على تقسيم وتركيز الأراضي التي هي بملكية أهالي مجدل شمس، إذ سيحصل كل شاب في سن الزواج على مساحة 400 متر مربع.