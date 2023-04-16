مصرع مواطن بحادث دهس في سلفيت

وطن: لقي مواطن يبلغ من العمر 39 عاماً، مساء اليوم، مصرعه جراء حادث دهس تعرض له بالقرب من بلدة حارس غرب مدينة سلفيت.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن مركبة انحرفت عن مسارها نتيجه اصطدامها بمركبة اخرى و قامت بدهس مواطنين بالقرب من بلدة حارس، الأمر الذي أدى لإصابة احدهما بجروح خطيرة جرى نقله على اثرها إلى مشفى ياسر عرفات الحكومي في سلفيت حيث أعلن الأطباء عن وفاته ووصفت اصابة الاخر بالمتوسطه.

وأضاف العقيد ارزيقات بأنه تم القبض على السائق وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل خبراء الحوادث في شرطة المرور للوقوف على ملابساته .