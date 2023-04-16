ارسنال يواصل نزييف النقاط بالدوري الإنجليزي

وطن: واصل نادي ارسنال المتصدر، مسلسل اهدار النقاط السهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز وسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مساء اليوم الأحد، أمام مستضيفه نادي ويست هام يونايتد بهدفين لمثلهما، ضمن لقاءات الجولة الـ 31 من الدوري.

وهذا هو التعادل الثاني تواليا للنادي اللندني الباحث عن اللقب الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما، وكان قد سقط في الجولة السابقة أمام نادي ليفربول بهدفين لمثلهما بعد أن تقدم حتى ما قبل النهاية بدقائق.

ورفع ارسنال بهذا التعادل المخيب رصيده إلى 74 نقطة بالصدارة بفارق 4 نقاط عن مطارده الوحيد نادي مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

وبدأ ارسنال اللقاء بأفضل صورة، وافتتح له لاعبه البرازيلي جابريل جيسوس التسجيل في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول مستغلا تمريرة ملعوبة من زميله بين وايت.

لم يكتف ارسنال بهذا الهدف وأضاف له النرويجي مارتن أوديجارد التسجيل بعدها بثلاث دقائق بعد عرضية من البازيلي مارتينلي ليسدد الكرة من مسافة قريبة في شباك ويست هام.

أعاد النجم الجزائري سعيد بن رحمة فريقه ويست هام لأجواء اللقاء مجددا في الدقيقة الـ31 بعد تحصل زميله لوكاس باكيتا على ركلة جزاء، بعد التعرض للإعاقة من قبل جابرييل، ونفذ بن رحمة الركلة بنجاح بتسديدة أرضية على يسار آرون رامسديل.

وأهدر نجم الارسنال بوكايو ساكا ركلة جزاء للارسنال في الدقيقة الـ51 من زمن الشوط الثاني، ليستغل ويست هام يونايتد ذلك ويعدل النتيجة عبر لاعبه جارود بوين في الدقيقة الـ54، وبقي هذا التعادل مسيطرا حتى النهاية.