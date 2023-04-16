هدنة مؤقتة في السودان لإجلاء الحالات الإنسانية

وطن: اتفق الجيش وقوات الدعم السريع في السودان على السماح بفتح "مسارات آمنة للحالات الانسانية" لمدة مؤقتة، بينما تتواصل المواجهات بين الطرفين في العاصمة الخرطوم، وأجزاء عديدة من البلاد.

وأفاد بيان الجيش السوداني، اليوم الأحد، بأن "القوات المسلحة السودانية توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، ولمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم بتوقيت الخرطوم، الثانية عصراً بتوقيت غرينتش، مشيرا إلى أن هذه المسارات لن تمنع الجيش من "الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل المليشيا المتمردة".

من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على فتح مسارات آمنة لمدة 4 ساعات لإجلاء الحالات الإنسانية.