مصدر عبري: "اسرائيل" تجري اتصالات مع طرفي النزاع في السودان لوقف الاشتباكات بينهما

وطن: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد، أن "إسرائيل" تجري اتصالات "تهدئة" مع طرفي المواجهات المسلحة التي اندلعت في السودان بين قوات الجيش، التي يقودها عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع الموالية لحليفه السابق، محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي".

وأفاد موقع "واينت" الإلكتروني ("يديعوت أحرونوت") بأن "وزارة الخارجية الإسرائيلية تجري محادثات بين أطراف المواجهات العنيفة في السودان، وتحاول نقل رسائل تهدئة".

وبحسب موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" الإلكتروني، فإن "مندوبين عن البرهان وعن خصمه حميدتي أجروا اتصالات مع إسرائيل، في اليومين الأخيرين، في أعقاب اندلاع المواجهات".

وأضافت الصحيفة أن مندوبي دولة الاحتلال الاسرائيلي طالبوا الطرفين السودانيين المتخاصمين بوقف التدهور العنيف وإعادة التهدئة.

وأفادت الصحيفة بأنه يتوقع تأجيل التوقيع النهائي على اتفاق سلام بين "إسرائيل" والسودان.

ووفقا للصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية توصلت إلى استنتاج بأنه لن يكون بالإمكان التوقيع على اتفاق سلام كامل بين "اسرائيل" والسودان قبل انتهاء المواجهات في السودان، وذلك خلافا لتقديرات إسرائيلية سابقة بأنه بالإمكان توقيع الاتفاق رغم عدم إنهاء الانتقال إلى حكم مدني.

(المصدر- عرب 48)