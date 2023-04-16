شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من التاسعة والنصف صباحا حتى الثانية بعد الظهر في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

الأثنين 17/4/2023/ أجزاء من بلدة عين سينيا وتشمل : مصنع العمري للألمنيوم.

الثلاثاء 18/4/2023/ أجزاء من المنطقة الصناعية رام الله وتشمل: مصنع المعايعة والمجاورين , ملاهي مخماس والمجاورين , مصنع Cater Pillar والمجاورين , إسكان جنة الرحمن والمجاورين , شركة إيتكو والمجاورين.



واعربت الشركة عن اعتذارها عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.