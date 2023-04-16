مجموعة السلام العربي تناشد أطراف الازمة السودانية للتحلّي بالصبر وضبط النفس لمنع الانزلاق إلى نزاع مسلّح شامل

وطن: ناشدت مجموعة السلام العربي الأطراف السودانية المختلفة، للتحلّي بالصبر وضبط النفس لمنع الانزلاق إلى نزاع مسلّح شامل، وعدم اللجوء إلى القوّة لحلّ الخلافات بينها، وحثّتها على اعتماد الحوار وسيلة مجرّبة لتحقيق السلام. كما أعربت عن قلقها إزاء حالات إطلاق النار، وتصاعد أعمال العنف.

وأكّدت مجموعة السلام العربي في بيان وصل وطن نسخة عنه استعدادها وضع إمكاناتها لخدمة هذا الهدف النبيل بالتعاون مع جميع الخيّرين، للحيلولة دون تدهور الوضع.

كما عبّرت عن أملها باستتباب الأمن وإعادة الحياة الطبيعية، وتنفيذ الاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها في وقت سابق، بهدف استكمال برنامج التحوّل السلمي بما يحفظ وحدة السودان أرضًا وشعبًا ويضعها على طريق التنمية.

وعبّرت مجموعة السلام العربي عن ثقتها بأن تستجيب الأطراف المختلفة لنداء العقل والضمير والوطن، وأن تتوصّل إلى حلّ يرضي جميع الأطراف، ويصبّ في مصلحة السودان وشعبه، خصوصًا وأنه عانى لسنوات طويلة من الحروب والنزاعات والعنف والاستبداد.