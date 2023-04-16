شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية "كانديا" تنهيان حملة "رمضان الخير" في الضفة الغربية

وطن: أنهت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية "كانديا" وبالتعاون مع شبكة راية الإعلامية حملة "رمضان الخير"، والتي عملت على توزيع المئات من الطرود الغذائية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في محافظات الضفة الغربية، واستهدفت الحملة توزيع مئات الطرود الغذائية على العائلات المحتاجة والأطفال المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، واشتملت الطرود على سلة غذائية متكاملة من المواد التموينية والألبان والعصائر والمشروبات الغازية.

وفي هذا الإطار، قال المدير العام لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية "كانديا" السيد عماد الهندي "إن هذه الحملة تأتي كالتزامٍ سنوي من قبل الشركة تجاه فئات المجتمع التي تصنف أنها من الأقل حظاً، لإعانتها والوقوف بجانبها خلال شهر رمضان المبارك"، وأضاف الهندي أن الطرود التي تم توزيعها راعت وجود تنوع كبير لتشتمل على مختلف الاحتياجات الغذائية للفرد.

وأشار الهندي إلى أن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية "كانديا" تحرص وضمن مسؤوليتها المجتمعية إلى تعزيز الشراكة مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المحلي لتحقيق أقصى فائدة للمحتاجين لهذه الطرود في مختلف المحافظات، موضحاً أن شركات القطاع الخاص لها دورٌ أساسي في إسناد الفئات المحتاجة لا سيما في الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا.

من جانبه، عبر مدير جمعية أصدقاء السكري السيد محمد بدران عن شكره لشركة المشروبات الوطنية على هذه الحملة، معتبراً أن مثل هذه الحملات من شأنها أن تعزز العلاقات الاجتماعية والتعاون بين مختلف الفئات المجتمعية، مشيراً إلى أن آثار هذه الحملة ومثيلاتها الإيجابي على المستفيدين من هذه الطرود لا سيما على الصعيد الاجتماعي والنفسي.

من ناحيته٬ أكد السيد بسام الولويل رئيس مجلس إدارة شبكة راية الإعلامية على أن هذه المبادرة تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية التي تحرص شبكة راية على الالتزام بها، مشيراً إلى أهمية تلك المبادرات في تعزيز التكاتف بين أبناء شعبنا وتوطيد العلاقات مع المؤسسات المجتمعية التي تعنى بتقديم الرعاية والمساندة للفئات المحتاجة، وأثنى الولويل على الجهود التي تبذلها شركة المشروبات الوطنية في دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية والتي لا تقتصر على شهر رمضان الفضيل بل تمتد على مدار العام، مثمناً التعاون الذي يجمعهم على مدار السنوات السابقة في خدمة المجتمع على كافة الأصعدة.

وتحرص شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي بشكل سنوي على تنفيذ العديد من الحملات في مختلف محافظات الوطن للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المستفيدين بمختلف الشرائح الاجتماعية كالمرضى والعائلات الفقيرة والأطفال.