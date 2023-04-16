الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ71 رغم خطورة حالته الصحية

وطن: يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان إضرابه عن الطعام لليوم الـ71 على التوالي، في ظل تصاعد المخاطر على حياته ساعة بعد ساعة، وظهور أعراض خطيرة للغاية على صحته.

وقال نادي الأسير ، أنّ هذا أطول إضراب يخوضه الشيخ خضر عدنان للمطالبة بحرّيّته، على مدار سنوات أسره الماضية، حيث يتواجد الآن في "عيادة سجن الرملة".

ورغم حالته الصحية، فإن الأسير "عدنان" يرفض أخذ المدعمات والفيتامينات وإجراء الفحوصات الطبية، ولا يتناول إلّا الماء، مطالبًا بحريته وإنهاء اعتقاله التعسفي.

واعتقل الأسير "عدنان" (44 عاماً) في الخامس من شباط/ فبراير من العام الجاري، وأعلن إضرابه منذ ذلك الحين؛ رفضاً لاعتقاله التعسفي.

والأسير "عدنان" هو أسير محرر أمضى نحو ثمانية أعوام في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالًا، خاض فيها عدّة إضرابات عن الطعام؛ رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقه، وهو أب لتسعة أطفال والمعيل الوحيد لهم.