"حركة المبادرة": إعتداء الاحتلال على المصلين المسيحيين في سبت النور دليل دامغ على عنصريته

وطن: وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إعتداء الاحتلال على المصلين المسيحيين في سبت النور بأنه دليل دامغ على عنصريته وهمجيته واعتداء سافر مماثل لما يتعرض له المسلمون خاصة في المسجد الأقصى.

وقالت "المبادرة" في بيان لها بأن هذه الاعتداءات تمثل محاولة خبيثة من الاحتلال تهدف لتكريس نظام التمييز العنصري في فلسطين ولا تفرق في تمييزها بين المسلمين والمسيحيين .

و جاء في البيان "إن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية و هي تهنئ الاخوة المسيحيين المحتفلين بسبت النور وعيد الفصح المجيد، فإنها تدعو لفرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال و عزله معاقبة على ما يرتكبه من جرائم همجية لم تتوقف و تطال بشكل عدواني حق ممارسة الشعائر الدينية".

وجدد حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تأكيدها على ان هذه الاعتداءات لن تتوقف لطالما ظل مرتكبوها خارج اطار الملاحقة و المحاسبة و المحاكمة امام المحاكم الدولية،

و أن الهيئات الدولية مطالبة أيضا بالضغط على هذا الاحتلال لإجباره لوقف تعديه السافر والهمجي على المسلمين و المسيحيين و على حرية العبادة في الاماكن المقدسة.

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.