"الديمقراطية" تنظم حفل تكريم لذوي الأسرى والمبعدين في بيت دجن

وطن: نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قرية بيت دجن شرق نابلس، حفل تكريم لذوي الأسرى والمبعدين من أبناء القرية، وذلك على شرف يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام، بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية محمد دويكات، وعدد من قيادة الجبهة في محافظة نابلس، وحشد من ممثلي فصائل العمل الوطني والإسلامي، وأهالي الأسرى والمبعدين وأبناء القرية.

وألقى رئيس مجلس بيت دجن توفيق الحج محمد، كلمة باسم المجلس والفصائل الوطنية والإسلامية واللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان، كما والقى بسام عماوي كلمة باسم ذوي الأسرى والمبعدين، والقيت كلمة للجبهة الديمقراطية ألقاها مؤمن حنيني.

وأكد المتحدثون على ضرورة مضاعفة الجهود الرسمية والشعبية من اجل نصرة الحركة الوطنية الأسيرة، لدورها الهام والمميز في مختلف مراحل النضال الوطني الفلسطيني، ولإسهامها في إغناء التجربة النضالية الفلسطينية.

ودعوا لاستلهام دروس الصمود والتضحية والوحدة الوطنية التي جسدها الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وقدمت في نهاية الحفل، دروع تقديرية لذوي الأسرى والمبعدين.