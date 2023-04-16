وزير الخارجية السوري يزور تونس غدا

وطن: قالت وزارة الخارجية التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيصل إلى تونس غدا الاثنين في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التونسي.

وقالت الوزراة، إن هذه الزيارة تأتي "تكريسا لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية، وقرار السلطات السورية إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين".

وتعزز زيارة المقداد انفتاح دمشق على العالم العربي، وتأتي بعد زيارته للجزائر المجاورة أمس السبت.