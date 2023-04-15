مبابي يدخل تاريخ سان جيرمان من أوسع أبوابه

وطن: حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان رقمًا تاريخيًا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه لانس مساء السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المحلي لكرة القدم.

وأحرز مبابي هدف التقدم للفريق الباريسي عند الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "بارك دي برانس"، والذي فاز فيه سان جيرمان بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات فإن مبابي أصبح هداف فريق باريس سان جيرمان عبر تاريخ دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "ليج 1" برصيد 139 هدفًا متجاوزًا بفارق هدف واحد المهاجم الأوروجوياني إديسون كافاني، ويليهما النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 113 هدفًا.

كما يعد المهاجم الشاب (24 عامًا) هداف باريس سان جيرمان التاريخي برصيد 203 أهداف أحرزها خلال 253 مباراة في جميع البطولات.

وينتهي عقد كليان مبابي مع باريس سان جيرمان صيف عام 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وتحوم الشكوك حول استمراره مع النادي الباريسي، وسط أنباء عن انتقاله لريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.