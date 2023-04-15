الرئيس: ندعو أبناء شعبنا للوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات المحدقة بقضيتنا وأرضنا ومقدساتنا

-القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر ولن نقبل بالاعتداء على المصلين في الأقصى والقيامة

-في 15 أيار سنحيي الذكرى الـ 75 للنكبة في الأمم المتحدة لأول مرة وروايتنا الفلسطينية هي الحقيقة الساطعة

وطن: دعا الرئيس ابناء شعبنا للوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات المحدقة بقضيتنا وأرضنا ومقدساتنا، وتركيز بوصلتنا نحو التصدي للاحتلال والخلاص منه.

ووجه الرئيس، تحية إكبار وتقدير لشهدائنا الابرار وأسرانا الابطال وجرحانا البواسل، مشيدا بصمود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء في الوطن والشتات، وأهلنا في القدس وغزة وفي كل مكان، مجددا العهد بالمحافظة على ثوابتنا الوطنية التي اتخذها اخوة لنا من قبل وعلى رأسهم الشهيد ياسر عرفات، لن نتراجع عنها وسنواصل مسيرتنا الوطنية حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وإطلاق سراح جميع الاسرى.

وأشار، إلى أن الأمم المتحدة ستحي لأول مرة في الخامس عشر من شهر أيار/ مايو المقبل الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، في أروقتها، والمطلوب فلسطينيا في كل مكان ان نحيي هذه الذكرى، لأنها المرة الأولى، التي لا يتنكرون فيها لنكبتنا.

وأضاف الرئيس، احياء ذكرى النكبة يجب أن يكون على رأس أولوياتنا من أجل الحفاظ على روايتنا، التي يجب أن نتمسك بعا وننقلها للعالم اجمع، والتي أصبحت حقيقة ساطعة نواجه بها كل الأكاذيب والروايات المزيفة التي تحاول تشويه التاريخ والحقائق.

وتطرق إلى آخر المستجدات السياسية، مؤكدا الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بالشرعية الدولية كأساس لحل قضيتنا الوطنية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: إن ما شاهدناه اليوم من اعتداءات على أبناء شعبنا المحتفلين بـ"سبت النور" في كنيسة القيامة في القدس المحتلة، والتي سبقها الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى المبارك واستباحة باحاته، أمر مدان ومرفوض، ويكشف زيف الاحتلال الذي يدعي السماح بحرية العبادة في الأماكن المقدسة،

وأكد أن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر، ولن نقبل بالاعتداء على المصلين في الأقصى والقيامة.

وفي الختام، القى محمد بركة كلمة باسم الحضور شكر فيها، الرئيس على هذه الدعوة الجامعة لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، مشدداً على أهمية مثل هذه الدعوات في تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

كان هذا خلال، إفطار رمضاني اقامه الرئيس لمختلف شرائح أبناء شعبنا الفلسطيني، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. بحضور أعضاء القيادة الفلسطينية، ورجال دين مسلمين ومسيحيين، وعدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين، وأعضاء الحكومة، وقادة الأجهزة الأمنية، وعائلات شهداء وأسرى وجرحى، وقضاة، وأكاديميون، وصحفيون، ورجال أعمال.