وقفة تضامنية في طوباس مع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

وطن: شاركت فعاليات طوباس، مساء اليوم السبت، في وقفة تضامنية مع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وايقاد شعلة انطلاق فعاليات نادي الأسير من أمام قبر شهيد الحركة الأسيرة بشار عارف بشارات.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، "لن ننسى أسرانا في سجون الاحتلال، وخاصة المرضى منهم، مؤكداً أن حرية الأسرى هي مطلب وطني".

بدوره، قال بسام مسلماني في كلمة فصائل العمل الوطني، إن الاحتلال يتبع سياسة الإهمال الطبي بحق أسرانا، مطالبا بضرورة الالتفات حول قضية الاسرى، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في السجون.

وقال الأسير المحرر حسن بشارات في كلمة الأسرى، إن سياسة الإهمال الطبي التي يتبعها الاحتلال هي سياسة متعمدة للنيل من أسرانا، مطالبا المؤسسات الدولية والإنسانية بضرورة التدخل لإنقاذ حياتهم.