القبض على شخصين مشتبه فيهما بالتنقيب عن آثار في جنين

وطن: قبضت الشرطة، اليوم السبت، على شخصين مشتبه فيهما بالتنقيب عن آثار في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لشرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة مفادها وجود أشخاص يقومون بأعمال التنقيب والحفر بجانب منزلهم، على الفور تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار تساندها قوة من الشرطة الخاصة ومركز شرطة ميثلون بعد استصدار أمر تفتيش من قبل النيابة العامة، حيث تبين وجود حفر في مغارة وتم القبض على شخصين مشتبه فيهما وضبط بحوزتهما أدوات الحفر وقطع فخارية وزجاجية .

وأكدت التحفظ على المشتبه فيهما والتحرز على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولا.