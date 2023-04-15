السيتي يحقق فوزاً ثميناً وتشيلسي يسقط في عقر داره

وطن: ضيق "حامل اللقب" فريق مانشستر سيتي الخناق على المتصدر آرسنال، بالفوز على ضيفه ليستر سيتي بثلاثية لهدف مساء السبت، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف السيتي كل من جون ستونز في الدقيقة الخامسة" وإيرلينج هالاند "هدفان" بالدقيقتين 13 من ركلة جزاء، و25 على التوالي، فيما أحرز كيليتشي إيهياناتشو هدف ليستر الوحيد عند الدقيقة 75.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة، وله مباراة مؤجلة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر آرسنال الذي يلعب الأحد ضمن الجولة ذاتها أمام مضيفه وستهام يونايتد، فيما بقي رصيد ليستر 25 نقطة في المركز التاسع عشر، وقبل الأخير.

بدوره، واصل تشيلسي التخبط بالخسارة على أرضه أمام ضيفه برايتون بهدف لاثنين على ملعب "ستامفورد بريدج".

وسجل ثنائية برايتون داني ويلبيك في الدقيقة 42، وخوليو إنسيسو بالدقيقة 70، بينما سجل هدف تشيلسي الوحيد كونور جالاجر عند الدقيقة 13.

ورفع برايتون رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 39 نقطة بالمركز 11.

وفي مباريات أخرى، فاز بورنموث على توتنهام هوتسبير بثلاثية لهدفين، وفولهام على إيفرتون بثلاثية لهدف، وأستون فيلا على نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة، وكريستال بالاس على ساوثهامتون بهدفين دون مقابل، ووولفرهامبتون على برينتفورد بنفس النتيجة.