مستوطنون يرشقون المواطنين بالحجارة والاحتلال يعتقل شابين جنوب الخليل

وطن: هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح، اليوم السبت، مواطنين أثناء تواجدهم في اراضيهم ورعيهم ماشيتهم، واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين في بلدة يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا بحماية جنود الاحتلال، المواطنين ورعاة الماشية ورشقوهم بالحجارة في قرية ام الخير وخربتي الثعلة والخروبة ببلدة يطا، ما تسبب بإصابة عدد منهم برضوض وكدمات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين لم تعرف هوياتهما، واقتادتهما الى جهة غير معلومة.