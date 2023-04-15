"الخارجية" تدين اعتداء الاحتلال على المحتفلين بسبت النور

وطن: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اعتداء قوات الاحتلال، على المسيحيين المحتفلين بسبت النور في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومنع دخول العشرات منهم إلى كنيسة القيامة.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا الاعتداء دليل قوي على القمع الذي تمارسه قوات الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين، والمؤمنين الذين جاءوا للتعبد في القدس بغض النظر عن جنسيتهم.

وشددت على أن ممارسات الاحتلال تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وخطوات استفزازية تصعيدية، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.