السودان: اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع

وطن: اندلعت اشتباكات مسلحة وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم وعند تخوم القصر الرئاسي، فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة، فيما اعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على المطار.

وقال شهود إن "مواجهات" ودوي انفجارات وإطلاق نيران سُمع بالقرب من قاعدة تتمركز فبها قوات الدعم السريع في جنوبي الخرطوم. وسُمع إطلاق نار بالقرب من مطار الخرطوم وفي شمالي العاصمة السودانية.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع على تخوم القصر الرئاسي وقيادة الجيش وسط الخرطوم.

وفي أحدث تطورات الاشتباكات المتسارعة بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة أعلنت قوات الدعم السريع، في وقت لاحق السيطرة على القصر الرئاسي ومقر إقامة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، فيما امتدت الاشتباكات من الخرطوم إلى ولايات أخرى في البلاد.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان إن عناصرها سيطروا على المنشآت السيادية التالية في الخرطوم: القصر الجمهوري، وبيت الضيافة (مقر الإقامة الخاص بالبرهان)، ومطار الخرطوم ومروي والأبيّض، وكذلك تمت السيطرة على عدد من المواقع بالولايات الاخرى.

وكانت قوات الدعم السريع قالت في بيان سابق بعيد انفجار الاشتباكات "تفاجأنا بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقرنا في أرض المعسكرات بسوبا في الخرطوم".

وأضافت "إثر الاعتداء الغاشم أجرينا اتصالات مع الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة".

من جانبه اتهم المتحدث باسم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بمهاجمة الجيش وقال إن "قوات الدعم حاولت مهاجمة الجيش بالمدينة الرياضية ومواقع أخرى ونحن نتصدى لها".

وأعلنت قوات الدعم السريع، اليوم السبتـ سيطرتها على مطار الخرطوم الدولي وقاعدة مروي الجوية، فيما أعلن الجيش السوداني التصدي لقوات الدعم السريع التي حاولت مهاجمة وحداته بمنطقة المدينة الرياضية.

وأظهرت لقطات مصورة أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق متعددة في الخرطوم، وبدت بعض مواقع تصاعد الأدخنة متقاربة من بعضها البعض.

وقال شهود عيان لـ"سكاي نيوز عربية" إن أعمدة الدخان تتصاعد من جهة مقر القيادة العامة للقوات المسلحة ومنطقة المطار القريبة منها.

ودعت قوات الدعم السريع أفراد القوات المسلحة السودانية للوقوف "إلى جانب الحق".

وأوضح شهود عيان أنه تم تحريك مدرعات حربية من منطقة الشجرة جنوبي الخرطوم ونشرها في الطرق العامة.

ولوحظت حالة من الهلع والهروب الجماعي لمواطنين سودانيين من وسط الخرطوم إثر الاشتباكات وسط العاصمة وجنوبها.

وأُعلن توقف حركة الطيران من مطار الخرطوم الدولي.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء أن "أصوات إطلاق نيران من أسلحة ثقيلة تُسمع في محيط قيادة الجيش السوداني ومقر قوات الدعم السريع بوسط الخرطوم".

وفي بيان صدر عن "تجمع المهنيين السودانيين" قالوا إننا "ندعو قوى الثورة من لجان المقاومة للمبادرة لحماية الأحياء بتشكيل لجان السلم المجتمعي".