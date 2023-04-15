هل ستقدم القمة العربية اليات عمل تقود لتحولات استراتيجية بالمنطقة؟

كتب: عبد الرحيم الريماوي

يسعى الاحتلال الاحلالي منذ عقود بالعمل على تغير الواقع التاريخي والقانوني والجغرافي والديمغرافي على ارض فلسطين التاريخية، فالصراع الداخلي الجاري الان لا يدور حول طبيعة الاستراتيجية الاستعمارية لارض فلسطين، بل يدور حول المعتقدات "الصهيونية العلمانية واليمين التلمودي"، والمعارضة والتلموديين متفقين على إقامة "دولة الاحتلال الاستعمارية الكبرى" من الفرات الى النيل، والمخططات الاحتلالية الاستعمارية واحدة إزاء القضية الفلسطينية، التي تشكل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وقد لعبت الدول الاستعمارية دورا رئيسيا في تقديم الدعم اللوجستي والمالي وتسليح "الحركة الصهيونية بشقيها العلماني والتلمودي".

الدول الاستعمارية انتهكت كل القوانين والشرائع السماوية والدنيوية لفرض مخططاتها على ارض فلسطين، ما أدى الى انتهاك حقوق الفلسطينيين وتهجيرهم لتحقيق معتقدات الحركة الصهيونية والتلمودية وإقامة دولة استعمارية جديدة مكان الاستعمار القديم، حيث استبدلوا الحقوق الفلسطينية لصالح الحقوق الاستعمارية "الصهيونية والتلمودية".

الشعب الفلسطيني يواجه يوميا جولات احتلالية تصعيدية "تستهدف مستقبل الشعب الفلسطيني، عبر قتل الشباب والفتية، ومصادرة المزيد من الأراضي لصالح البناء الاستيطاني، وأسرلة وتهويد القدس والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وبناء كنس في باحاته، لتطبيق صفقة القرن (خطة دونالد ترامب) الذي قال فيها بان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وقسم الضفة الغربية الى كانتونات معزولة عن بعضها البعض، دون مراعاة الشرعية والقانون الدولي.

سؤال كبير ينتصب امام القمة العربية القادمة المنوي عقدها في شهر أيار القادم في المملكة العربية السعودية، فهل الدول العربية المشاركة ستقدم استراتيجية ورؤية واليات عمل لحل القضية الفلسطينية وفق التحولات الجوهرية في الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط؟ هل المصالحات العربية البينية والعربية الإقليمية تستطيع تصفير الخلافات "القبلية والطائفية والمذهبية" والانطلاق لقيادة شرق أوسط جديد أساسه تحقيق "العدالة الاستقرار والامن والتنمية الاجتماعية والصناعية والتعليمية والصحية"؟ هل يمتلك المشاركون في القمة العربية رؤية لاستعادة التضامن العربي وتفعيلها على المستوى الإقليمي والدولي؟ وهل تمتلك القمة العربية خطة لانهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة الوطنية نحو تحقيق "الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق حق تقرير المصير"؟ وهل القمة العربية ستقدم الدعم السياسي واللوجستي والمالي للتشكيلات الشبابية المكافحة والمناضلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتكون اول ثمرة من ثمار التفاهمات والاتفاقات العربية والإقليمية؟ علما ان التشكيلات الشبابية ترفض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وترفض السيطرة الاحتلالية على القدس والمقدسات المسيحية والإسلامية.

الحكومة والمعارضة الاحتلالية تعملان على التمدد الاستيطاني والسيطرة على ارض فلسطين التاريخية وتهجير الفلسطينيين من القدس، فالاحتلال يعمل على مسح القرى والبلدات الفلسطينية من على وجه الأرض، ويطمح لسجن الفلسطينيين في كانتونات معزولة عن بعضها البعض للتحكم بمصيرهم دون مراعاة الحقوق الإنسانية والوطنية، واخرها مطالبة زعيمي اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بخطوات هجومية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتشديد سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى، وتشديد قبضة قوات امن الاحتلال على المجتمع العربي الفلسطيني في داخل فلسطين المحتلة عام 1948، وتوسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقد حذر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، من تنفيذ مطالب اليمين المتطرف التي ستؤدي إلى زيادة اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وفي المجتمع العربي الفلسطيني عام 1948.

الكل العربي يتطلع بتفاؤل وامل للتحركات العربية التي تقودها المملكة العربية السعودية على الساحة العربية والإقليمية لتصفير الخلافات وتحقيق المصالحة البينية، ما سيترك اثرا مزعجا للاحتلال الاحلالي الذي يؤمن بإقامة دولة الاحتلال الاستعماري الكبرى على ارض فلسطين التاريخية، لشطب القضية الفلسطينية عن الخارطة الدولية، والإدارة الامريكية التي تتحكم وتهيمن على منطقة الشرق الأوسط.

الكل الفلسطيني مطالب اليوم امام المتغيرات السياسية والدبلوماسية الجارية في المنطقة، بالعمل على انهاء الخلافات البينية وانهاء الانقسام الأسود الذي لعب دورا في الحاق اضرار كبيرة على المستويات المحلية والعربية والاسلامية والإقليمية والدولية "الانقسام ضيع عقدا ونصفا من الزمن" ولعب دورا في اضعاف العناية بحل القضية الفلسطينية كأولوية عربية واسلامية وإقليمية ودولية.

الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية يجب ان تبقى حامية لتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق حق تقرير المصير.