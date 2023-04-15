عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الفجر في الأقصى

وطن: أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، صلاة فجر يوم السبت، في باحات المسجد الأقصى المبارك.

ونظم المصلون وقفة بعد صلاة الفجر في ساحات المسجد الأقصى، ورددوا هتافات نصرة للمسجد والمقاومة الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، المسجد الأقصى، وأزالت لافتة داعمة للمقاومة علقها شبان، الجمعة على إحدى بوائك قبة الصخرة المشرفة.

وكان 200 ألف مصل أدوا الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح، في المسجد الأقصى، رغم القيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على دخول المصلين.