مقتل فتى (14 عاما) بجريمة إطلاق نار في رهط بالنقب

وطن: قُتل الفتى محمد سلامة أبو هواش البالغ (14 عاما)، وأصيب شاب آخر يبلغ من العمر (17 عامًا) بجراح بين طفيفة ومتوسطة، صباح اليوم السبت، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار خلال شجار وقع في مدينة رهط في النقب بالداخل الفلسطيني المحتل.

ونُقل المصابان على الفور إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، حيث أُعلن وفاة الفتى بعد أن كانت حالته حرجة، والمصاب الآخر حالته مستقرة ويخضع لاستكمال العلاج.

وكان قد قُتل شاب (25 عاما) من مدينة اللد في جريمة إطلاق نار اقتُرفت، فجر أمس الجمعة.

43 جريمة قتل بالداخل الفلسطيني منذ مطلع 2023

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني العربي بالداخل، منذ مطلع عام 2023 43 قتيلا، وخلال عام 2022، بلغت 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

(المصدر- عرب 48)