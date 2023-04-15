الطقس: ارتفاع ملموس على الحرارة لتصبح فوق معدلها بدرجتين

وطن: يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا الى صاف بوجه عام ،دافئا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو دافئا نسبيا ولطيفا و الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة و البحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الاحد يكون الجو صافيا بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.