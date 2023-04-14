تقارير: حزب الله نقل أسلحة متطورة من إيران وسوريا إلى لبنان وصواريخ الجنوب أطلقت بالتنسيق بين الحزب وإيران وحماس

وطن: نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول عسكري في جيش الاحتلال اليوم الجمعة ان حزب الله نجح في نقل أسلحة متطورة من إيران وسوريا إلى لبنان، وقد باتت تشكل تهديدا على منصات الغاز وسفن الصواريخ وعلى طائرات الجيش.

ولفت المسؤول العسكري ان حزب الله عزز قدراته العسكرية بهذه الأسلحة، مشيرا ان ذلك يأتي بالتزامن مع الكشف عن خطة عسكرية مشتركة لإيران وحزب الله والفصائل الفلسطينية من أجل تنسيق المواقف وعملياتهم ضد الاحتلال إسرائيل في عدة مجالات، كما حدث في الأسابيع الأخيرة.

ويضيف المصدر أن وزير الحرب يوآف غالانت تلقى في آخر تقييم للوضع جهود حزب الله في التسليح، بدعم إيراني وسوري، ومساعيه للحصول على أسلحة بحرية متطورة، هذا إلى جانب جهودهم للحصول على صواريخ أرض - جو لتهديد السفن الصاروخية والطائرات التابعة لجيش الاحتلال.

وحسب الموقع فان من أهداف حزب الله الرئيسية وضع يده على نظام صواريخ "ياخونت" الروسي الصنع الموجود في سوريا، لافتا ان التغييرات في الشرق الأوسط والتقارب بين إيران وروسيا يمكن أن يجعل حصول الحزب عليها ممكنًا.

في غضون ذلك ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على فلسطين المحتلة ومنطقة الجليل الغربي، الأسبوع الماضي، جرى بالتنسيق بين الحرس الثوري الإيراني وحركة "حماس" و"حزب الله.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ادعت بأنها مطلعة على التفاصيل دون أن تسميها، قولها إن "قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، عقد لقاءات سرية مع مسؤولين في المنطقة من ضمنها لقاءات في مطلع شهر رمضان بسورية مع مسؤولين في الفصائل الفلسطينية لتنسيق قصف محتمل على فلسطين المحتلة.