وطن: ادى نحو 200 الف مصلٍ صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الاقصى المبارك.

وقالت الاوقاف الاسلامية في القدس انه رغم تضييقات الاحتلال فقد أدى 200 الف مصلٍ ادوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الاقصى المبارك.

وادى قرابة ربع مليون مصل صلاة الجمعة الاخيرة في المسجد الاقصى اليوم، على الرغم من مواصلة شرطة الاحتلال حشد قوات كبيرة من عناصرها في القدس المحتلة إلى جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في الضفة الغربية.

وبحسب شرطة الاحتلال، فإن تكثيف قواتها في القدس المحتلة يأتي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

ونشر الاحتلال، اليوم، أكثر من ألفي شرطي وعنصر أمن في القدس، خاصة في البلدة القديمة، والمناطق المحيطة بها وبالمسجد الاقصى.