ارتفاع اسعار الذهب

وطن: صعدت أسعار العقود الفورية للذهب فوق 2040 دولارا للأونصة لتقترب من قمتها التاريخية، خلال التعاملات المسائية أمس الخميس، وسط توقعات بوقف الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة.

وصعد سعر أونصة الذهب 1.52 % أو 30.5 دولارا إلى 2045 دولارا للأونصة، مقارنة بإغلاق جلسة أمس الأربعاء.

وسجلت القمة التاريخية لأسعار المعدن الأصفر 2074 دولارا في أغسطس/ آب 2020.

يأتي الارتفاع في وقت شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعا للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط 0.6 % إلى 100.57، بعد يوم من الإعلان عن تراجع حاد في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.

وأفادت بيانات رسمية أمريكية بتباطؤ التضخم بالولايات المتحدة في مارس/ آذار الماضي إلى 5 %، عند أدنى مستوى منذ مايو/ أيار 2021.

وحسب بيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية، تباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) السنوي من 6 % في فبراير/ شباط السابق.