تعطل بنوك وشركات وصفارات إنذار بدولة الاحتلال بسبب هجمات سيبرانية

وطن: أدت هجمات سيبرانية واسعة إلى تعطل مواقع هامة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ طالت بنوكا، وشركات، والنظام الخاص بصفارات الإنذار.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن موقع شركة الكهرباء ، انهار بفعل هجمات سيبرانية متواصلة منذ الصباح.

كما تعطل موقع البريد الإسرائيلي، وعدة مواقع خاصة بعدة بنوك وموقع خاص بصناعة السيارات.

وفي وقت لاحق، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "أنونيموس سودان"، مسؤوليتها عن اختراق المواقع الإسرائيلية الجمعة.

وجاء الاختراق بالتزامن مع "يوم القدس" العالمي.

واللافت أن نجاح الهجمات جاء رغم إعلان شركة "تشيك بوينت" المتخصصة في منع هجمات كهذه، أنها وتحسبا لـ"يوم القدس"، بدأت بتفعيل أنظمتها لحماية المواقع الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن الهجمات لم تؤد إلى اختراق المواقع، بل إلى انهيارها فحسب.

كذلك تسبب هجوم سيبراني بتعطيل شبكة ري الحقول.