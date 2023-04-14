القوى بغزة: المعركة القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت للاحتلال

رام الله - وطن للانباء: نظمت القوى الوطنية والإسلامية، ظهر اليوم الجمعة، بغزة، مظاهرات حاشدة إحياء للذكرى الـ44 ليوم القدس العالمي.

وانطلقت الجماهير من مسجد العمري وسط المدينة صوب ميدان فلسطين، مرددين هتافات داعمة للقدس والمسجد الأقصى.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية، أن أي معركة قادمة ستحمل في طياتها الكثير من المفاجآت للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القوى الوطنية والإسلامية: "الحكومة الإسرائيلية، مستمرة في عدوانها الممنهج بالاستيطان والتهويد والقتل".

وأضافت القوى: "الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده يشكل رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك"، مشددة على أن الهدف الأساسي ليوم القدس العالمي هو إحياء القضية الفلسطينية وأنها القضية المركزية للأمة.

وذكرت: "يوم القدس العالمي تأكيد على مسئولية الأمة التاريخية والدينية عن أرض فلسطين (..) جهود محور المقاومة في الدفاع عن الأقصى ألجمت مخططات حكومة الاحتلال الفاشية".

وقال القيادي بالجبهة الشعبية القيادة العامة لؤي القريوتي في كلمة ممثلة عن الفصائل إن المقاومة استطاعت أن تعيد صياغة قواعد الاشتباك مع الاحتلال ومواجهة جرائمه من خلال تثبيت معادلة "وحدة الساحات".

وأوضح القريوتي أن زمن الاعتداءات الإسرائيلية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ولّى، مؤكدًا أن صواريخ المقاومة التي انطلقت قبل أيام من جنوب لبنان وسوريا وقطاع غزة والعمليات البطولية التي هزت الداخل المحتل تؤكد وحدة وترابط الساحات في مواجهة الاحتلال.