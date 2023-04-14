الاحتلال يمدد اعتقال أسير محرر من الداخل المحتل

وطن: مددت محكمة الاحتلال المركزية في حيفا اليوم، الجمعة، اعتقال الأسير المحرر ظافر جبارين (45 عاما) من أم الفحم بالداخل المحتل وذلك لغاية يوم الخميس المقبل.

وكان جبارين قد اعتقل أمس، الخميس، من منزله في حي وادي النسور بأم الفحم، وذلك بعد أن داهمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية منزل العائلة وعاثت الفساد والخراب فيه إثر تفتيشه.

وقضى الأسير المحرر جبارين سنوات بسجون الاحتلال الإسرائيلية، ومنها كان عام 2021 إذ قضى 4 شهور رهن الاعتقال الإداري الذي صدر من قبل وزير الأمن الإسرائيلي في حينه، بيني غانتس.

ومما يذكر أن جبارين أمضى 17 عاما من حياته في سجون الاحتلال الإسرائيلية، وذلك بتهم أمنية قبل أن يعانق الحرية في العام 2019.