استعراض روسي هائل للقوة في المحيط الهادئ وسط توترات مع الغرب

وطن: وضعت موسكو أسطول المحيط الهادئ الروسي بأكمله في حالة تأهب قصوى، الجمعة، لإجراء تدريبات مفاجئة ستشمل تدريبا على إطلاق صواريخ، في استعراض هائل للقوة وسط توترات مع الغرب بسبب القتال في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الهدف من التدريبات الحربية هو اختبار قدرة القوات المسلحة الروسية على شن رد على عدوان.

وأضاف شويغو أنه علاوة على إطلاق الصواريخ، ستشارك في التدريبات أيضا قاذفات استراتيجية ذات قدرة نووية ومقاتلات حربية أخرى إلى جانب طائرات من الذراع الجوية لأسطول المحيط الهادئ.

وركز الجيش الروسي الجزء الأكبر من قواته على الخطوط الأمامية في أوكرانيا، لكنه واصل أيضًا إجراء تدريبات منتظمة في جميع أنحاء روسيا لتدريب قواته وإظهار استعدادها.

وقال شويغو إن مخطط مناورات الجمعة عبارة عن رد على محاولة خصم للهبوط في جزيرة سخالين وجزر الكوريل الجنوبية.

وتؤكد اليابان على حقوقها الإقليمية في جزر الكوريل، والتي تسميها "الأقاليم الشمالية".

(المصدر- سكاي نيوز)