"الرئاسية للكنائس": محاولات الاحتلال لتقييد العبادة في سبت النور لن تنجح

وطن: نددت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، بمحاولات شرطة الاحتلال التي تحاول اختلاقها لتقليص أعداد المشاركين في الاحتفالات التقليدية في سبت النور، وحرمان الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني والحجاج من دول العالم من الوصول إلى كنيسة القيامة في هذا اليوم المقدس من العام.

وقالت اللجنة الرئاسية إن كافة اجراءات الاحتلال لن تنجح في حرمان أبناء شعبنا وزوار المدينة المقدسة من ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، مشيرة الى ان الاحتلال يحاول خداع العالم والمجتمع الدولي بتقليص الأعداد تحت مسمى "العبادة الآمنة"، وفي الوقت ذاته يسمح بوصول الآلاف من قطعان مستوطنيه لممارسة عبادتهم بكل حرية ودون أي قيود.

ودعت إلى شد الرحال للعاصمة المحتلة، والمشاركة في المراسم الدينية في القدس وفي كنيسة القيامة.