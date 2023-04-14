اصابات خلال مواجهات ومسيرات بالضفة

وطن: اندلعت ظهر اليوم الجمعة مواجهات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، عقب مسيرات وتظاهرات ضد الاستيطان، واحياء ليوم القدس العالمي.

وأفادت مصادر محلية، أن 3 مواطنين بينهم طفل اصيبوا برصاص الاحتلال المعدني في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، كما واصيب عدد اخر بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب المسيرة الاسبوعية التي تنظم كل يوم جمعة ضد الاستيطان واغلاق مدخل البلدة.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام صوبهم، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، كما واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في بلدة قريوت جنوب المدينة.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن نحو 40 مواطنا أصيب بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات الاسبوعية المناهضة للاستطيان في القرية، وما زالت المواجهات مستمرة.