قطر: مقاطعتنا لسوريا قائمة وعودة دمشق لجامعة الدول العربية "تكهّنات"

وطن: قال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إن مقاطعة بلاده لسوريا "قائمة (...) ولا تلزم بها أحد"، مشيرا إلى أن الحديث عن التطبيع العربي مع سوريا مجرد "تكهنات".

وعدّ رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة تلفزيونية، بثّت مساء أمس الخميس، أنّ الحديث عن عودة سورية إلى جامعة الدول العربية "تكهّنات"، مشدّدا على أنّ أسباب تعليق عضوية دمشق لا تزال قائمة بالنسبة إلى الدوحة.

جاء ذلك في مقابلة مع تلفزيون قطر، ردا على سؤال بشأن الحديث الدائر عن التطبيع مع سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية وموقف دولة قطر من ذلك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وتم تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية عام 2011.

وتقيم 10 دول عربية بينها الجزائر، علاقات رسمية معلنة مع سورية، فيما تراجع 8 دول أخرى بينها السعودية الوضع، بينما يرفض فريق ثالث استئناف العلاقات مع دمشق.

والثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عقد اجتماع وزاري خليجي مصري عراقي أردني، اليوم الجمعة، في مدينة جدة غربي السعودية، لـ"التباحث حول سورية"، فيما قالت وسائل إعلام دولية إنه بشأن "عودة دمشق للجامعة العربية".

ويأتي إعلان الدوحة قبيل نحو شهر من انعقاد القمة العربية ، ووسط أحاديث عربية رسمية عن أهمية عودة سوريا عربيا ونقاشات بشأن مباردة أردنية في هذا الصدد.