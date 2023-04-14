د. عقل ابو قرع يكتب لوطن..حول ارتفاع الاسعار ودفع المستهلك الثمن!!



مع بداية شهر رمضان هذا العام، ونحن الان في الايام الاخيرة منه، ما زالت اسعار السلع الاساسية للناس مرتفعة جدا، بشكل حرم الكثير من الاسر الفلسطينية من وجبات اعتادوا عليها تحتوي على الدجاج أو اللحوم مثلا، فأسعار الدجاج ما زالت تحوم حول حوالي الـ 20 شيكل للكيلو الواحد، واسعار اللحوم مثلا ليست اقل من 75 شيكل لكيلو اللحم الواحد فقط، ويحدث هذا ما العلم ان المعدل اليومي لأجر العامل أو الموظف لا يزيد عن الـ 100 شيكل في أحسن الاحوال، ناهيك عن ان هناك الألاف من العاملين وبالأخص العاملات ما زلن يتقاضين اقل من الحد الادنى للأجور، الذي بالكاد يفي بجزء من الاحتياجات الاساسية.

وتتواصل هذه الارتفاعات في الاسعار لكي تحرق جيب ومعدة واعصاب المواطن العادي، في ظل عدم وجود اي تدخل فاعل مؤثر او ملموس من مختلف الجهات، وبالأخص الجهات الرسمية، التي من المفترض أن تحدد الحدود القصوى للأسعار او تعمل على توفير الكميات المطلوبة من السلع، وبالتالي تفتش وتضبط وتحاكم وتتابع، مثل وزارت الاقتصاد الزراعة وغيرهما، أو من الجهات غير الرسمية التي تطالب بحماية المستهلك، أو من الغرف التجارية والتجار وجهات أخرى لا تترجم شعاراتها أو اقوالها الى الافعال.

والارتفاع الحاد في الاسعار، سواء هذا العام خلال شهر رمضان أو في الاعوام السابقة، او خلال مواسم اخرى من العام، يظهر مدى الجشع والاستغلال الذي يتملك التجار وبالأخص الكبار منهم أو الموردين او الذين يتحكمون بوصول السلع الى صغار التجار، ومدى الاستهتار بالالتزام بأسعار استرشادية أو الشعور مع أحوال الناس، وبالأخص في ظل أحوال اقتصادية واجتماعية متردية وفي ظل مواصلة اعلان الحكومة عن الازمة المالية وبالتالي مواصلة اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين.

وفي ظل هذه الفوضى والتخبط والتلاعب والفشل في ضبط الاسعار، يتواصل غياب وجود الجهات الرسمية ذات العلاقة، التي يتوق المواطن والمستهلك والصائم، بلهفة الى وجودها أو الى تدخلها أو الى الشعور بأن هناك جهات تشعر بما يشعر به، وانها تقوم بتطبيق ما تتحدث عنه، وانه وكما هو الهدف الاساسي للحكومات في العالم، من المفترض ان تعمل على توفير احتياجاته وعلى حمايته من الاستغلال، وان تعمل على توفير حياة كريمة لة، في ظل هذه الظروف المعقدة والصعبة، بعيدا عن الحجة المكررة من معادلة العرض والطلب والاقتصاد ألحر وغير ألحر أو اقتصاد السوق الليبرالي.

وبدون شك ان الجهات الرسمية، وبالتحديد الوزارات ذات العلاقة، اي وزارة الاقتصاد والزراعة، هما المسؤول الأكبر عن جنون الاسعار هذه الايام، ولا أعتقد ان هناك بلد في العالم يضاهينا في مثل هذه الأسعار، وفي التقلبات والارتفاعات في الاسعار، التي لا يوجد عليها رقيب او حسيب، ومن الواضح وفي ظل حسابات بسيطة للتكلفة، ان هناك فوضى وجنونا وتلاعبا واستهتارا في رفع الاسعار، ومع التسليم بالجشع والابتزاز غير المسؤول الذي يمارسه بعض تجار الجملة ، الا ان الامور بالفوضى الحالية، توحي بالغياب الحقيقي لأي جهات رسمية، والتي في المحصلة وفي مثل هكذا أوضاع، هي المسؤول المباشر عن ما يتم في البلد، وبالتالي عن الفشل في ضبط الاسعار.

والارتفاع الجنوني في اسعار الدجاج واللحوم، والذي ينطبق على سلع اخرى من الخضار ومن الفواكه وما ينتج عنهما او يتبعهما، وهذه السلع، هي من السلع الاساسية، التي لا يمكن للمستهلك الفلسطيني الابتعاد عنها، لأنه يحتاجها، حتى أن الدعوة الى مقاطعة الشراء والاستهلاك، اي مقاطعة المستهلك لشراء الدجاج مثلا، يمكن ان تجدي، ولكن وفي ظل وجود اناس قادرين ويشترون، أو غير مبالين بارتفاع الاسعار، وفي ظل الحاجة الماسة للمستهلك لان يوفر وجبة، له ولأفراد عائلته، وبالأخص في ايام شهر رمضان، فأن الحديث عن مقاطعة او عن المحاولة للتوجه الى المستهلك لكي يؤثر هذه الايام، كما كان من المتوقع لم تحقق النتيجة المطلوبة، وحتى لو ان الدعوة بحد ذاتها هي منطقية واحدى الوسائل للتأثير على الاسعار.

والجميع يعرف ان رفع الاسعار يتم بشكل مزاجي، او استغلالي لتحقيق ارباح سريعة، وبالأخص في أيام شهر رمضان، والجميع يعرف انه لا يوجد اي سبب منطقي لرفع الأسعار، وان هذه اللحوم مثلا ، سواء اكانت عجول او خرفان، هي نفسها الكميات التي كانت تباع قبل فترة قصيرة، بأسعار اقل، وان هذه الكميات موجودة في المخازن أو في الثلاجات عند التجار الكبار، ولكن ورغم التسليم بذلك، فلا تجد تاجر واحد على استعداد مثلا ان يبيع كيلو لحم السخل بأقل من 80 شيكل، وهذا يعكس الثقافة المتردية من الجشع والطمع والاستغلال، التي وصل اليها هؤلاء التجار.

والفشل في الحد من ارتفاع الاسعار لسلع اساسية خلال شهر رمضان هذا العام وكما في الاعوام السابقة ومع تأثيراته المؤلمة، فانه يعكس الحاجة الماسة والفورية لتطبيق قوانين واضحة وعلانية ويراها الناس، مثل اغلاق محل أو ملحمة أو محلا لبيع الدجاج، او حتى الاعلان عن اسماء من يتلاعب بالأسعار، او من يبادر برفعها، وبالأخص اذا كانوا من التجار الكبار او الجملة، أو حتى وضع اعلان على متجر او ملحمة أو محل، بأن هذا المحل لا يلتزم أو لا يحترم الاسعار، ولكن في ظل الفوضى الحالية، لا يتوقع المواطن ذلك، وبالأخص في ظل الغياب التام لدور الحكومة وجهاتها الرسمية ذات العلاقة، وتكرار هذه الدوامة عاما بعد عام، او فترة بعد فترة وبالتالي استمرار معاناة الناس.