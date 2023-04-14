الاحتلال يفرض قيودا مشددة على وصول المصلّين لاداء صلاة الجمعة الاخيرة من رمضان في "الاقصى"

وطن: فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، قيودا مشددة على وصول المواطنين من الضفة إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة الاخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

وعزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول المئات.

وشهد معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز "300" جنوبي المدينة، ازدحاما كبيرا على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

ورفضت قوات الاحتلال دخول عدد كبير من الرجال بذرائع أمنية.

وحاول البعض تسلق جدار الفصل العنصري الذي يقيمه الاحتلال للوصول الى القدس، غير أن دوريات عسكرية إسرائيلية لاحقتهم، بحسب شهود عيان.

وقبيل رمضان، أصدرت سلطات الاحتلال، قرارا بشأن دخول سكان الضفة الغربية، للقدس لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى. وبموجب القرار فانها قالت بانها ستسمح للنساء من كافة الأعمار، والأطفال الذكور حتى 12 عاما، والرجال فوق 55 عاما، بالوصول إلى القدس دون تصاريح مسبقة، فيما تشترط الحصول على تصريح للصلاة في القدس خلال رمضان على الرجال من 45 إلى 55 عاما.