حمدي فراج يكتب لوطن..حتى لا يكرر العرب دخولهم الالفية بالرجل اليمين



هل يصعد "العرب" على متن قارب التغيير نحو قطب آخر يحكم العالم للمائة سنة القادمة ؟ هذا هو السؤال الاهم الذي يشغل بال المفكرين العرب هذه الآونة، وهم يرون بوضوح إعداد هذا القارب الصيني الروسي الإيراني في انتظار ساعة صفر الانطلاق في عباب موج بحر ما زال يبدو عاتيا.

لا شك ان كل هؤلاء المعنيين بالفكر و الرأي و المعتقد، يرغبون أكثر من غيرهم في ان تصعد الامة العربية في وطنها العربي الكبير على متن ذاك القارب، بل وان يكون لها مكانا في قيادته، فيكفيها هوانا و تفككا و إذلالا و دعة استمرت لاكثر من ألف سنة، منذ الصراع الاموي على الخلافة في دمشق، ثم الصراع العباسي في بغداد ، ثم ملوك الطوائف في الاندلس ، و المماليك في مصر ، ثم السلطنة العثمانية التي استمرت لنحو خمسمائة سنة ، فالاستعمار الأوروبي الأبيض الذي قسم الغنائم بين بريطانيا و فرنسا و إيطاليا واسبانيا ، و أخيرا أمريكا التي وضعت يدها على مقدرات هذا الوطن الهائلة، مرة بالاستعمار المباشر كما في غزو العراق قبل عشرين سنة ، او غير المباشر كما في الخليج او الاقتتال والاحتراب الذاتي ، كما في سوريا و مصر و ليبيا و لبنان و السودان واليمن . ووصل الامر بكاتب امريكي ان يتساءل : منذا الذي زرع بترولنا تحت رمالهم ؟ أي ان البترول لهم و الرمل لنا .

في مطلع الالفية الثالثة ، قبل ثلاثة وعشرين سنة ، وجه بعض هؤلاء المثقفين والمفكرين، دعوات صريحة ، الى عدم السماح للعرب، دخول الالفية الجديدة ، لا بالرجل الشمال و لا بالرجل اليمين ، لطالما يدخلونها بالشبشب والدشداشة ، و عقلية الكهف ، والمرأة العربية ناقصة العقل والدين، لم تخلق الا للانجاب و الطبيخ ، و الانتماء الى الماضي اكثر بكثير من الحاضر و المستقبل ، حتى وصل الامر ان يحكم الأموات الاحياء ، و الجامع الجامعة ، و الغني الفقير ، و الذكر الانثى، و توريث الحكم بشكل مؤبد ، حتى اصبح لدينا محمد الثالث و عبد الله السادس والحسن الثاني و آل خليفة التاسع ... الخ . وفي غضون عشر سنوات من مطلع الالفية ، انفجرت داعش و النصرة و القاعدة و الزرقاوي و البغدادي و امير الجماعة و قطع الرؤوس و سبي النساء ونكاح الجهاد بشكل يندى له الجبين، جبين الإنسانية في ألفيتها الثالثة و الثانية والأولى ، بل وما قبل الميلاد و التاريخ .

لا تكفي هذه الاستدارة العربية التي نشهدها هذه الأيام ، والتي نشيد بها بكل تأكيد ، نحو مصالحات ذاتية، لم نفهم يوما أسبابا حقيقية علمية لخلافاتها ، بين سوريا والسعودية مثلا ، او بين البحرين وايران ، او بين اليمن والامارات ، او حتى بين السنة و الشيعة ، الا من باب سياسة "فرق تسد" الاستعمارية ، حتى وصل الامر بالفلسطينيين الذين تخضع بلادهم الى استعمار استيطاني اقتلاعي ان يفترقوا و يختلفوا و ينقسموا و هم ما زالوا في اوج مهمة تحرير وطنهم ، لم يكن قد مضى على دخولهم الالفية الجديدة أنذاك سوى بضع سنوات .