النفط يهبط 1% بعد بلوغه أعلى مستوى في شهور

وطن: تراجعت أسعار النفط دولارا للبرميل الخميس، إذ أذكى تقرير لأوبك المخاوف بشأن الطلب في فصل الصيف، وعمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح بعد أن بلغ خاما القياس أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلسة السابقة.

وانخفض خام برنت 1.24 دولار بما يعادل 1.4% ليغلق عند 86.09 دولار للبرميل، وهي المرة الثانية فقط هذا الشهر التي يغلق فيها خام القياس العالمي على انخفاض.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار أو 1.3 % ليغلق عند 82.16 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين 2%، الأربعاء، ليلامسا أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر، إذ حفز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيهدئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تقرير شهري، اليوم، إلى احتمالات تراجع الطلب في فصل الصيف على النفط، مما يسلط الضوء على ارتفاع المخزونات والتحديات التي تواجه النمو العالمي.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس: "بشكل عام، أود أن أقول إننا رأينا ارتفاعا في مخزونات النفط هذا الأسبوع في تلك البلدان التي تنشر بيانات المخزونات، لذلك ربما يكون هذا هو ما أدى لإدراك أن السوق لم تتحول إلى عجز".

وعلى الرغم من خسائر اليوم، دفع قرار "أوبك+" زيادة الخفض في الإنتاج العقود الآجلة لخام برنت للارتفاع بنحو 8% منذ بداية الشهر، ويستمر في رفع التوقعات بشأن شح مستقبلي محتمل في أسواق النفط.