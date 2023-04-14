الاحتلال يعزز قواته بالقدس في الجمعة الأخيرة من رمضان

وطن: واصلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية حشد قوات كبيرة من عناصرها في القدس المحتلة اليوم الجمعة، إلى جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في الضفة الغربية، بادعاء وجود "عدد كبير من الإنذارات لتنفيذ عمليات مسلحة". كما كثف الاحتلال نشر بطاريات "القبة الحديدية".

وبحسب شرطة الاحتلال، فإن تكثيف قواتها في القدس المحتلة يأتي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في ظل توقع وصول عدد كبير من المصلين إلى المسجد الأقصى.

ونشر الاحتلال، اليوم، أكثر من ألفي شرطي وعنصر أمن في القدس، خاصة في البلدة القديمة، والمناطق المحيطة بها وبالمسجد الاقصى.

وكان أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء الماضي، عن وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان كمعظم السنوات الماضية.

ويشدد الاحتلال إجراءاته عند حاجز قلنديا الذي يشكل بوابة وصول المواطنين من شمال ووسط الضفة الى المدينة المقدسة.