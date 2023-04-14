مقتل شاب في جريمة جديدة بمدينة اللد في الداخل

وطن: قُتل الشاب حمزة أبو غانم (25 عاما) من مدينة اللد في جريمة إطلاق نار اقتُرفت، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر طبية بأن شابا، تعرض لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بانها بالغة الخطورة، وجرى نقله إلى المركز الطبي "أساف هروفيه"، جنوب شرق تل أبيب، وأعلن، في وقت لاحق، عن وفاته.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الضحية أدى صلاة الفجر في المسجد وعندما وصل إلى ببته أطلق قتلة مجهولون النار عليه وقتلوه.

والليلة الماضية، أصيب عشرة أشخاص بينهم أطفال، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، ارتكبت إحداهما في مدينة اللد، أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، فيما ارتكبت الثانية في وقت سابق في بلدة كابول، شمالي فلسطين، واثنان من المصابين، أحدهما طفل، بحالة خطيرة.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد تواطؤ أجهزة أمن الاحتلال مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني العربي بالداخل، منذ مطلع عام 2023 نحو 42 قتيلا. وخلال عام 2022، بلغت 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع الفلسطيني العربي بالداخل، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

(المصدر- عرب 48)