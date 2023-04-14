اقتحامات واعتقالات ومواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة عدة مناطق في انحاء الضفة الغربية، الامر الذي تخللة مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال التي اعتقلت عددا من المواطنين بعد دهمها منازلهم.

وشملت عمليات الاقتحام مخيم عسكر وبلاطة البلد شرق نابلس، وبلدة كوبر بمحافظة رام الله وبلدتي ابو ديس والطور بالقدس.

واندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم عسكر وبلاطة البلد تصدى مقاومون خلالها لقوات الاحتلال واطلقوا صليات من الرصاص نحوها، كما واطلق مقاومون النار نحو قوات الاحتلال في بلدة قباطية بمحافظة جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال هذه الاقتحامات عددا من المواطنين عرف من بينهم:

-الأسير المحرر محمد عبيدات أبو أسعد- أبو ديس/ القدس

-محمود عياد - أبو ديس/القدس.

-الفتى آدم الفاخوري (13 عاماً)- الطور / القدس

- الأسير المحرر خليل وليد دويكات- بلاطة البلد/ نابلس